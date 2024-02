Ed Sheeran feiert zum Geburtstag Bromance mit Security-Buddy

Sie sind echte Kumpels! Ed Sheeran (33) gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Musikern der Welt, sondern ist auch für seinen schrägen Humor bekannt. So macht er sich gerne einen Spaß daraus, ahnungslose Fans im Wachsfigurenkabinett zu erschrecken oder versteigerte kurzerhand seine getragenen Unterhosen für den guten Zweck. Jetzt feiert Ed Geburtstag und macht seinen Fans mit herrlich albernen Bildern gute Laune.

Bei Instagram feiert Ed sich an seinem Geburtstag selbst. Während er auf einem Foto mit gewollt leerem Blick und einem lustigen Geburtstagshut in die Kamera schaut, ist das andere eine Hommage für seinen besten Kumpel – nämlich seinem Bodyguard Kevin. Stolz präsentiert er seiner Community sein brandneues T-Shirt, auf dessen Vorderseite unter dem Namen Kev lauter Bilder vom Gesicht seines Security-Chefs zu sehen sind. Seine Fans feiern den Sänger und Ed konnte seinem Buddy beweisen, was für ein toller Freund er ist.

Vergangenes Jahr sorgte Ed mit einer seiner schrägeren Aktionen allerdings für Stirnrunzeln. Im Gespräch mit GQ erzählte er, er habe sich in seinem Garten sein eigenes Grab geschaufelt. "Es ist ein Loch, das in den Boden gegraben wurde, mit einem Stein darüber, sodass ich, wenn mein letzter Tag gekommen ist, dort hineingehen kann", erklärte der Brite gleichmütig. Makaber sei das für ihn keineswegs, er wolle einen besonderen Ort für seine Hinterbliebenen zum Trauern.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran an seinem Geburtstag 2024

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de