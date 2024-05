Trennung: Laverne Cox spricht offen über ihr Liebes-Aus!

Zwischen Laverne Cox (51) und ihrem Partner ist es aus und vorbei. Das verkündet die Schauspielerin nun in dem Podcast "The Viall Files". "Ich bin seit kurzem Single", lässt sie die Bombe platzen. "Es ist wirklich neu, es ist buchstäblich erst über einen Monat her. Es ist seltsam, darüber zu sprechen", fügt die Orange Is the New Black-Bekanntheit hinzu. Im Gespräch wird deutlich, dass es Laverne war, die den Schlussstrich zog: "Es ist schade, dass es vorbei ist, aber ich bin auch so dankbar, dass ich mich selbst mehr liebe als ihn. Ich habe ein inneres Kind, das beschützt werden muss und sich jederzeit sicher fühlen muss. [...] Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Ausrichtung nicht stimmt, dann muss ich etwas ändern."

Eine Therapie habe der 51-Jährigen geholfen, die Trennung zu überwinden. Auf die Zeit mit ihrem Ex blickt Laverne dennoch positiv zurück: "Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Stadium meines Lebens die Liebe meines Traums hatte [und] dass ich eine Erfahrung mit einem Mann gemacht habe, der mich so sehr geliebt und sich auf eine Art und Weise um mich gekümmert hat, die so heilsam war." Der TV-Star schließt sogar ein Liebes-Comeback nicht aus. "Es war die Liebe meines Lebens [und] die Liebe meiner Träume", schwärmt Laverne.

Laverne und ihr ehemaliger Partner hatten sich 2020 auf einer Reise von Los Angeles nach New York City kennengelernt. Aus einer anfänglich lockeren Affäre wurde dann laut Laverne schnell eine ernsthafte Beziehung. Auch der Altersunterschied von 21 Jahren, der ihr zuerst Unbehagen bereitete, konnte ihrem Glück nichts anhaben. Laverne hielt ihren Freund stets privat – nicht ein Mal der Name ist bis heute bekannt.

Laverne Cox bei der Premiere der siebten "Orange Is The New Black"-Staffel

Laverne Cox, Schauspielerin

