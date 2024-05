Schon zwei! Ed Sheeran feiert Geburtstag von Tochter Jupiter

Was für ein schöner Anlass: Ed Sheerans (33) Tochter Jupiter ist zwei Jahre alt geworden. Zur Feier ihres Ehrentages schmiss der Musiker eine große Party für die ganze Familie! Wie man auf den Fotos sehen kann, die Daily Mail vorliegen, fand die Fete im eigenen Restaurant des Sängers statt. Ein "Wegen Privatfeier geschlossen"-Schild zierte den Eingang. Außerdem hatte Ed sich richtig in Schale geschmissen: Er trug einen dunkelblauen Anzug mit Schlips und dazu elegante Lackschuhe! Seine Partnerin Cherry (32) bezauberte in einem knielangen Kleid mit floralem Print und Rüschen. Die Schnappschüsse zeigen das Paar lachend und turtelnd, während es seine Gäste in Empfang nahm.

Dass Ed den Geburtstag seiner jüngsten Tochter an der Seite seiner Frau feiern kann, ist leider nicht selbstverständlich. Während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2022 wurde bei Cherry ein Tumor festgestellt. Dieser konnte erst nach der Geburt des Kindes behandelt werden. Das hatte der Sänger im März des vergangenen Jahres auf Instagram geteilt. Dieses Ereignis lastete schwer auf ihm, was er auch in seinem Album "Subtract" verarbeitet hatte.

Aktuell macht der "Perfect"-Interpret eine Pause von seiner Welttournee. Auf dieser spielt er Stücke seiner "Mathematics"-Albumreihe – jede Platte wurde nach einem mathematischen Zeichen benannt. Gegenüber People verriet Ed im vergangenen Monat, dass er auch schon an seinem nächsten musikalischen Projekt arbeitet. "Aber ich werde noch eine Weile warten, bis ich neue Musik veröffentliche", erzählte er damals.

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran, britischer Musiker

