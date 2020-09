Was für zuckersüße Neuigkeiten von Ed Sheeran (29)! Schon vor einigen Wochen hatte es süße Gerüchte über den erfolgreichen Musiker gegeben: Insidern zufolge erwartete dessen Ehefrau Cherry Seaborn (28) den ersten gemeinsamen Nachwuchs des Paares. Weder der Sänger noch seine Liebste äußerten sich diesbezüglich jedoch – bis jetzt: Im Netz gab Ed tatsächlich bekannt, dass er eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen durfte!

Via Instagram teilte der "Perfect"-Interpret am Dienstagmorgen ein niedliches Foto mit seiner Community: Auf dem Foto sieht man ein paar winzige Söckchen in einem Babybett liegen. Zu der bereits aussagekräftigen Aufnahme schrieb der Rotschopf glücklich: "Mit der Hilfe eines fantastischen Entbindungsteams hat Cherry unsere wunderschöne und gesunde Tochter zur Welt gebracht – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran!" Das Ehepaar sei über beide Ohren verliebt in seinen kleinen Spross und sowohl das Kind als auch die Mama seien gesund und munter.

Dass sich Ed überhaupt mit diesen News bei seinen Fans meldete, dürfte diese wohl etwas wundern – schließlich hatte das Gesangstalent im Dezember eine Social-Media-Pause begonnen. In dieser wollte er sich selbst eine Auszeit von seiner rasanten Karriere nehmen.

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Verkündung der Geburt seiner Tochter

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

ActionPress Ed Sheeran, September 2019

