Überraschungsauftritt: Ed Sheeran singt bei 50 Cents Konzert

Da staunen die Fans beim Konzert von 50 Cent (48) nicht schlecht! Der Rapper befindet sich aktuell auf seiner "The Final Lap"-Tournee, mit der er und seine Fans das 20. Jubiläum seines Erfolgsalbums "Get Rich or Die Tryin" feiern. Die Tour führt den Musiker in 94 Konzerten nach Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Zuletzt gastierte 50 Cent in London – und sorgte für mit einem speziellen Gast für eine riesige Überraschung!

Auf Instagram teilt der 48-Jährige einen Clip des Konzerts, in dem er seine Fans auffordert, "noch lauter zu werden", während eine riesige Box auf die Bühne gefahren wird. Dazu ertönt Ed Sheerans (32) Hit "Shape of You" – und tatsächlich: Plötzlich hebt sich die Box und Ed singt höchstpersönlich vor der jubelnden Menge. Die beiden Künstler kennen sich gut: Sie hatten 2018 gemeinsam den Song "Remember The Name" gesungen.

Ed ist nicht der einzige Gast, mit dem 50 Cent seine Fans auf der Tour bis jetzt überrascht hat. Bei allen Terminen steht Busta Rhymes (51) als Special Guest mit auf den Brettern. In Detroit erschien dann ein vermummter Mann auf der Bühne – unter der Kapuze verbarg sich niemand Geringerer als Raplegende Eminem (51). Er performte zwei Songs für die Konzertbesucher.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran und 50 Cent, November 2023 in London

Anzeige

Getty Images 50 Cent und Eminem im Januar 2020 in Hollywood

Anzeige

Wie fandet ihr die Überraschung mit Ed Sheeran beim Konzert von 50 Cent? Megacool! Damit hat keiner gerechnet. Irgendwie nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de