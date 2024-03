Ed Sheeran und seine Frau Cherry zeigen sich total verliebt

Ed Sheeran (33) und seine Ehefrau Cherry Seaborn (31) wurden am Freitagabend bei einer seltenen Date-Night im Restaurant Core in Notting Hill gesichtet. Nach seiner Tour durch Asien genoss das Paar zusammen mit Eds Bruder ein Abendessen in dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Lokal. Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, die Daily Mail vorliegen, griff Ed für diesen besonderen Anlass zu einem stylishen blauen Pullover mit passenden Nike-Turnschuhen und einer schwarzen Lederjacke. Gattin Cherry hingegen wählte ein etwas schickeres Outfit bestehend aus einem weißen Minikleid mit Blumenmuster, einer dunklen Strumpfhose und derben Boots.

Diese Date-Night war ein seltener öffentlicher Auftritt für das Paar, das sich seit 2015 datet und 2019 in einer intimen Zeremonie das Jawort gab. Ob die beiden etwas zu feiern hatten? Gut möglich, denn Cherry hat erst kürzlich einen neuen Karriereweg eingeschlagen – sie ist nun Unternehmerin! Vor wenigen Tagen brachte sie ihre eigene Marke "Babes In Armour" auf den Markt. Ihr neues Label fokussiert sich dabei vor allem auf Produkte wie Kosmetikartikel, Unterwäsche und Umstandsmode. Einige nahestehende Quellen berichten gegenüber dem Onlineportal, dass Ed seine Frau bei ihrem Unternehmen voll unterstützt und schätzt, dass sie ihre Leidenschaften verfolgt.

Ed und Cherry halten ihre Beziehung meist aus dem Rampenlicht heraus. Doch in dem neuen Album des Musikers, finden sich Songs wieder, die auf Schwierigkeiten in ihrer Beziehung hindeuten können. Insbesondere der Song "Punchline" thematisiert eine bröckelnde Romanze mit recht düsteren Zeilen. Trotz der Spekulationen über mögliche Beziehungsprobleme, zeigen die beiden oft genug, wie sehr sie sich lieben. Erst 2022 konnten sie ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen. "Man liebt beide Kinder genau gleich, aber auch ganz anders. Ich genieße es wirklich, zweifacher Vater zu sein", erzählte er im Interview mit "Good Morning Amercia".

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn

