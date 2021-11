Große Trauer um Jerry Douglas! Der US-amerikanische Schauspieler wirkte im Laufe seiner Karriere an mehreren Film- und Serienprojekten mit. Besonders bekannt war er für seine Rolle des Patriarchen John Abbott in "The Young and the Restless". 2006 verließ er die Serie nach 25 Jahren. Doch einen Tag vor seinem 89. Geburtstag machen jetzt traurige Nachrichten die Runde: Jerry ist verstorben.

Das gab nun das US-Portal TMZ unter Berufung auf seine Familie bekannt. Demnach sei der Serienstar am vergangenen Dienstag nach kurzer Krankheit im Alter von 88 Jahren in Los Angeles verstorben. Jerry hinterlässt seine zweite Ehefrau Kym Douglas, seine Söhne Jod und Hunter sowie seine Tochter Avra.

Neben "The Young and the Restless" war Jerry auch in weiteren Produktionen zu sehen – oft übernahm er die Rolle des Bösewichts. So spielter er unter anderem bei "Cold Case", Melrose Place, "Arrested Development", Mission: Impossible und "Der unglaubliche Hulk" mit. Unvergessen bleibt er für seine Fans aber wohl als John Abbott.

Getty Images Jerry Douglas, Schauspieler

Getty Images Jerry und Kym Douglas

Getty Images Jerry Douglas, 2006

