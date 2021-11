Königin Máxima (50) präsentiert sich in einer traumhaft schönen Robe! Die Frau von König Willem-Alexander (54) ist dafür bekannt, ein Händchen für Mode zu haben. Egal wo die royale Beauty auftaucht, ihr gelingt es einfach immer, die Blicke mit ihren Looks auf sich zu ziehen. Aktuell befindet sich das Paar auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Norwegen. Und auch beim Gala-Dinner mit der norwegischen Königsfamilie im Königspalast in Oslo stach Máxima jetzt mit ihrer Kleiderwahl heraus.

Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Máxima und Willem-Alexander zusammen mit den norwegischen Royals. Die dreifache Mutter trug an diesem Abend ein glitzerndes, bodenlanges Kleid, das von einem dunklen Marineblau in ein Perlblau überging. Um die Schultern trug sie einen schwarzen transparenten Umhang. Máximas Diadem und ihre Diamantohrringe rundeten den Prinzessinnen-Look ab.

Bei diesem Anblick ist es kaum vorstellbar, dass Máxima auch anders kann. Im Sommer zeigte die Niederländerin sich im Casual-Look. Beim Besuch eines Transport- und Logistikunternehmens in der niederländischen Stadt Nieuwegein trug sie ganz lässig Jeans und T-Shirt. Sieht so aus, als könnte Máxima einfach alles tragen!

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander in Oslo, November 2021

Royal Press Europe, Actionpress Königin Máxima der Niederlande

Getty Images Königin Máxima sitzt in einem LKW

