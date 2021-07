So hat man Königin Máxima (50) wohl noch nie gesehen! Normalerweise präsentiert sich die niederländische Royal ganz standesgemäß schick. Ob in eleganter Abendrobe bei feierlichen Anlässen oder im stilvollen Blazer wie kürzlich beim Fußball-EM-Spiel – die Fans kennen sie als bei jeder Gelegenheit adrett gekleidete Lady. Jetzt zeigt sich die Frau von König Willem-Alexander (54) aber mal von einer ganz anderen Seite: Und zwar im Casual-Look als Trucker-Braut!

Am Mittwoch besuchte Máxima ein Transport- und Logistikunternehmen in der niederländischen Stadt Nieuwegein. Anstatt den LKW-Fahrern dort nur zuzuschauen, stieg sie einfach selbst in ein Trucker-Cockpit und setzte sich mutig ans Steuer. Dabei ging sie jedoch auf Nummer sicher: Um die Fußpedale zu bedienen, zog sie ihre hohen Schuhe aus – und fuhr barfuß!

Erst kürzlich war die niederländische Königin gemeinsam mit ihrem Mann zu Besuch in Berlin gewesen. Dort waren sie nicht mit einem LKW unterwegs – sondern trafen sich ganz standesgemäß mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (65) am Schloss Bellevue.

Getty Images Königin Máxima im Juli 2021

Getty Images Königin Máxima, 2021

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima

