Aufgepasst, elf heiße Singleladys mischen die Männervilla bei Temptation Island V.I.P. auf! Die Fans mussten sich lange in Geduld üben – jetzt ist es aber endlich so weit: Die erste Folge der Promi-Version der Fremdgeh-Show ist online und schon direkt zu Beginn geben die Verführerinnen ihr Bestes, um die vergebenen Männer zu schmutzigen Schandtaten zu bringen. Aber welche Dame könnte den Herren besonders gefährlich werden? Promiflash stellt euch die sexy Girls vor...

Cheyenne Vong und Julia Oemler sind in der Fernseh-Flirtwelt keine Unbekannten. Die Brünette versuchte bereits bei Paradise Hotel ihren Traummann zu finden, Julia war sogar schon bei der Schweizer Bachelorette und bei Love Island mit von der Partie. Ob es mit Udo Bönstrup (27), Juliano, Henrik Stoltenberg und Jakub Jarecki besser läuft? Für die Jungs dürfte auf jeden Fall genug Auswahl sein: Während die jüngste im Bunde – Anastasia Mennemeier – Layla Leona, Lorel Aydin, Sandra Bleidt, Sarah Vitello und Yvonne Rosé sich der Blondinenfraktion anschließen, haben sich auch einige dunkelhaarige Schönheiten auf das TV-Abenteuer eingelassen.

Zara-Gül Sarikaya ist Wimpernstylistin, freut sich aber sicher darauf, bei "Temptation Island V.I.P." die Männer zu verwöhnen. Die Hamburgerin Mila Jane hat als Camgirl bereits Erfahrungen damit, ihrem Gegenüber schöne Augen zu machen. Sie ist offen für alles und würde auch Sex vor der Kamera nicht ausschließen. Nina Kluw geizt ebenfalls nicht mir ihren Reizen: Im Netz zeigt sich die Beauty in sexy Dessous und sogar oben ohne. Wen findet ihr am schärfsten? Stimmt in unserer Umfrage ab.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Mila Jane, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nina Kluw, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Anastasia Mennemeier, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Layla Leona, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Sarah Vitello, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Yvonne Rosé, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Zara-Gül Sarikaya, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank J. Fastner Lorel Aydin, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de