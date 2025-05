Diese Paare mischen wohl bei "Temptation Island V.I.P." mit

Erst im Herbst dieses Jahres startet eine neue Staffel von Temptation Island V.I.P. , wer mitmischt, ist aber wohl schon jetzt bekannt. Wie Bild erfahren haben will, wird kein Geringerer als Aleksandar Petrovic (34) erneut teilnehmen! Gemeinsam mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu stellt sich der Realitystar angeblich dem Treuetest. Das Interessante: Seine Partnerin lernte er vor rund drei Jahren in besagtem Format kennen. Sie war damals Verführerin und er noch an Christina Dimitriou (33) vergeben.

Neben Aleks und Vanessa nennt das Boulevardblatt drei weitere Reality-Pärchen: Chiara Antonella (28) und ihr Freund Wladi sollen ebenfalls mit von der Partie sein. Die zwei sind unter anderem aus Ex on the Beach bekannt, wo sie damals nach einer Trennung wieder zusammenkamen. Auch Temptation Island-Verführerin Melissa Heitmann (28) ist wohl Kandidatin der neuen Staffel. Sie und Are You The One?-Bekanntheit Marwin Klute stellen ihre Beziehung auf die Probe. Außerdem sind zwei Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmer mit dabei: Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann lernten sich in der Show kennen und sollen ebenfalls ihre Liebe testen.

Ob die Paare dieses Jahr der Versuchung widerstehen können? In der vergangenen Staffel stellte sich das alles andere als einfach heraus. Germain und Jessica Hnatyk (24) trennten sich innerhalb der Sendung. Auf Moderatorin Lola Weipperts (29) Frage nach ihrem Beziehungsstatus behauptete Jessica am Lagerfeuer: "Ich will mit ihm hier rausgehen, ich liebe ihn." Der frühere "Ex on the Beach"-Kandidat war jedoch anderer Meinung. Er verkündete das Liebes-Aus mit den eindeutigen Worten: "Ich bin single."

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Anzeige