Beruflich läuft es für Kelvin Jones (26) zurzeit wohl ziemlich gut. Der Sänger ist neben Clueso (41), Elif und vielen weiteren Künstlern nicht nur Teil des neuen Sing meinen Song-Casts, sondern veröffentlichte kürzlich auch neue Musik. In seinem aktuellen Lied "Cry A Little Less" singt Kelvin von einem Beziehungsstreit, den er mit seiner Partnerin hatte. Im Interview mit Promiflash erklärte er, dass seine Beziehung sogar fast daran zerbrochen wäre.

"Wir haben uns mehrere Wochen lang viele Male gestritten und es hat sich einfach angefühlt, als sei es Zeit loszulassen, aber das wollte ich eigentlich nicht", erklärte Kelvin. Er sei dann in einer Situation gewesen, in der er nicht gewusst habe, was er nun tun sollte oder wie er seine Gefühle verändern konnte. Dann habe er den Song geschrieben. "Das habe ich über Lieder gelernt: Sie helfen dir zu heilen, aber nur innerlich. Sie verändern nicht die Welt um dich herum", beschrieb der 26-Jährige. Das Lied habe ihm dabei geholfen, seine Umgebung anders zu betrachten und sich zu öffnen.

Er sei noch immer mit seiner Freundin zusammen und sie seien jetzt als Paar viel stärker. "Das weiß ich, weil wir [die Krise, Anm. der Redaktion] überstanden haben. Es braucht eine sehr viel schwierigere Zeit, um uns zu zerbrechen", erklärte der Sänger überzeugt gegenüber Promiflash.

Instagram / kelvinjones Kelvin Jones, September 2021

Instagram / kelvinjones Kelvin Jones, 2021

Instagram / kelvinjones Kelvin Jones, August 2021

