Der Sing meinen Song-Cast für 2022 ist raus – und es sind viele neue Gesichter dabei! Schon jetzt enthüllte der Sender Vox, wer im kommenden Frühjahr durch das beliebte Tauschkonzert führen wird: Singer-Songwriter Johannes Oerding (39) ist nach seiner Premiere als Gastgeber in diesem Jahr auch 2022 wieder am Start! Und wer sind seine Gäste? Der "An guten Tagen"-Interpret lädt Clueso (41), Elif, Floor Jansen (40), LOTTE (26), SDP und Kelvin Jones ein. Promiflash verrät euch, woher man die diesjährigen "Sing meinen Song"-Stars kennt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de