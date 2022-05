Dieser Song geht direkt ins Herz! Der heutige Abend bei Sing meinen Song gehört SDP. Clueso (42), Kelvin Jones (27), Lotte (26), Elif, Floor Jansen (41) und Johannes Oerding (40) performen jeweils einen Song der Berliner Band. Doch besonders ein Auftritt ist sehr emotional: Der simbabwisch-britische Sänger Kelvin widmet seinen SDP-Song "Kurz für immer bleiben" seiner Oma, die er in den letzten 15 Jahren nur zweimal gesehen hat.

Das Lied hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung. "Ich musste bei dem Lied an meine Oma denken, weil sie in Südafrika ist. Ich werde sie nach den Dreharbeiten besuchen", erzählt der Sänger. Es wird das erste Mal seit fünf Jahren sein, dass er seine Großmutter sieht, sagt Kelvin und fährt fort: "Es kann sein, dass es das letzte Mal ist. Und da hatte ich auch diesen Gedanken, dass ich da kurz für immer bleiben will. Ich singe das für euch und meine Oma."

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP sind gerührt und können sich nach der emotionalen Performance gar nicht genug bei Kelvin bedanken. "So krass! Du solltest öfters auf Deutsch singen", lobt Vincent ihn. "Wir mussten alle mal die Augen schließen und nur hören", fügt Dag hinzu. Anschließend macht Vincent noch ein emotionales Geständnis: "Ich kann mich in die Geschichte mit deiner Oma sehr gut reinversetzen. Meine Oma ist in Österreich und da ist es genau das gleiche wie mit dir, man weiß nie, wie oft man noch da sein kann."

RTL / Markus Hertrich Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP bei "Sing meinen Song"

Instagram / kelvinjones Sänger Kelvin Jones, 2021

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Teilnehmer 2022

