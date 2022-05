Kelvin Jones (27) kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Am heutigen Abend stand bei Sing meinen Song die Musik des Singer-Songwriters im Fokus. So wurde beispielsweise sein Welthit "Call You Home" von Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (41) gesungen. Doch eine der Darbietungen bewegte den in Simbabwe geborenen Musiker ganz besonders: Als Lotte (26) seinen Hit "Cry A Little Less" zum Besten gab, war Kelvin zu Tränen gerührt.

Schon im Vorhinein verdeutlichte der 27-Jährige seinen Co-Stars, wie viel ihm der Hit bedeutet. Er erzählte, dass "Cry A Little Less" in einer der schwersten Zeiten seines Lebens entstanden sei und pure Emotionen widerspiegeln würde. "Deine Version war so ehrlich – das habe ich in diesem Song gehört. [...] Ich bin so dankbar", suchte er im Anschluss an Lottes Auftritt nach Worten. Auch Floor, Clueso (42) und Dag-Alexis Kopplin (38) von SDP kämpften während des Liedes mit feuchten Augen. Für den "Carry You"-Interpreten war der Auftritt seiner guten Freundin sogar so emotional, dass er die Neuinterpretation der 26-Jährigen zum Song des Abends kürte.

Auch im Interview mit Promiflash hatte Kelvin bereits darüber gesprochen, wie bewegend die gemeinsame Zeit in Südafrika für die Teilnehmer war. "Meine Folge war unglaublich emotional, weil man dort mit unglaublichen Künstlern ist, die Songs von dir singen, die du in deinem Schlafzimmer geschrieben hast", berichtete der Künstler. Im Gegensatz zu seinen eigenen Auftritten habe er bei seinem Tauschabend einfach "nur sitzen, zuhören und Wein trinken" können. "Für mich war das am tollsten", versicherte er.

RTL / Markus Hertrich Kelvin Jones, Singer-Songwriter

RTL / Markus Hertrich Lotte am "Sing meinen Song"-Tauschabend von Kelvin Jones

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2022

