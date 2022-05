Heute Abend dreht sich bei Sing meinen Song alles um die Musik von Kelvin Jones (27). Der in Simbabwe geborene Singer-Songwriter feierte seinen internationalen Durchbruch im Alter von 19 Jahren, als ein Kumpel einen Track von ihm im Netz veröffentlichte. Daraufhin brach er sein Maschinenbaustudium ab und ist seitdem nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Doch welche Hits werden am heutigen Tauschabend für Kelvin performt?

Auch in der vierten Show der neunten Staffel des Gesangsformats bekommen wieder sechs von Kelvins Liedern eine Neuinterpretation von seinen Co-Stars. Den Anfang macht heute Clueso (42), der mit einem der bekanntesten Hits des 27-Jährigen "Love To Go" gleich zu Beginn einen emotionalen Auftritt hinlegt. Im Anschluss lockert Gastgeber Johannes Oerding (40) die Stimmung mit seiner Version von "Only Thing We Know" wieder etwas auf. Der Song entstand in Kooperation mit dem Berliner DJ Frans Zimmer, der besser unter seinem Künstlernamen Alle Farben bekannt ist. "Don't Let Me Go" wird dann von Elif (29) performt, was Kelvin zu Tränen rührt.

Das Musiker-Duo SDP erfreut als Nächstes mit seiner Darbietung von dem 2019 veröffentlichten Song "Seventeen". Zum fast krönenden Anschluss des Abends rockt Floor Jansen (41) von der Metallband Nightwish mit ihrer Interpretation von "Call You Home" die "Sing meinen Song"-Bühne, mit dem Kelvin im Jahr 2014 weltbekannt wurde. Zuletzt darf Lotte (26) singen, die "Cry A Little Less" perfomt.

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding, Clueso, Lotte, Kelvin Jones, SDP, Floor Jansen und Elif bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Floor Jansen bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Kelvin Jones, SDP, Johannes Oerding, Elif, Lotte, Clueso und Floor Jansen bei "Sing meinen Song"

