Es gibt neue, erschreckende Details von Chris Daughtrys verstorbener Stieftochter. Am Samstag wurde eine traurige Nachricht bekannt gegeben. Hannah Daughtry, die Stieftochter des einstigen American Idol-Teilnehmers, ist im Alter von gerade einmal 25 Jahren verstorben. Sie wurde tot in ihrem Zuhause in Nashville aufgefunden. Bisher war völlig unklar, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Nun ist klar: Hannah wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Das berichtete jetzt TMZ. Demnach teilten die Ermittler Chris und seiner Frau Deanna nun mit, dass Hannahs Tod auf Mord zurückzuführen sei. Einzelheiten zum Tathergang machte die Polizei nicht öffentlich. Auch ist unklar, wer Hannah das Leben genommen hat. Ihr Freund Bobby Jolly wurde allerdings an dem Tag festgenommen, als die Leichte gefunden wurde. Ob die Verhaftung mit dem Mord in Zusammenhang steht, wurde bislang nicht bestätigt.

Chris meldete sich nach dem Tod seiner Stieftochter auf Instagram zu Wort und kündigte eine Auszeit an. "Ich bin immer noch dabei, die letzten 24 Stunden zu verarbeiten. Ich bin absolut am Boden zerstört und untröstlich. Ich danke euch allen für eure liebevollen Worte und euer Beileid," schrieb der Musiker zu einem Foto von Hannah.

Getty Images Chris Daughtry mit seinen Stiefkindern Griffin und Hannah bei den Teen Choice Awards, 2010

Instagram / deanna.daughtry Hannah Daughtry, Chris Daughtrys Stieftochter

Instagram / deanna.daughtry Chris Daughtry mit seiner Familie

