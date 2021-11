Die Musikwelt trauert um einen der Ihren. Seit 1958 war Ted Herold in der Musikbranche tätig. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Harald Schubring heißt, galt als deutscher Elvis Presley (✝42), da er bis in die 1960er-Jahre hinein überwiegend Hits des King of Rock 'n' Roll coverte. Mit Udo Lindenberg (75) stand der gebürtige Berliner sogar während einer von dessen Deutschlandtourneen mehrfach auf der Bühne. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Ted und seine Frau bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen seien.

Wie Bild nun berichtete, brach am Samstagabend im Zuhause des Paares in Dortmund ein Feuer aus, das den "Ich bin ein Mann"-Interpret und seine Frau Manuela das Leben gekostet habe. Gegen 18.20 Uhr hätten die Nachbarn die Feuerwehr verständigt, weil aus dem ersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses dichter Rauch gequollen sei. Während der leblose Körper der 48-Jährigen im Wohnzimmer gefunden wurde, wo angeblich auch das Feuer ausbrach, wurde Teds Leiche im Flur vorgefunden. Der Musiker wurde 79 Jahre alt.

Bisher ist noch unklar, wodurch der Brand ausgelöst wurde. Allerdings wurden von den Einsatzkräften vor Ort keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden. Die Leichen des Paares sollen nun jedoch obduziert werden, um weitere Erkenntnisse zum Ablauf des Vorfalls zu gewinnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern deshalb noch an.

Anzeige

Thomas Boehme/face to face/ ActionPress Musiker Ted Herold

Anzeige

Schultes, Klaus/ ActionPress Sänger Ted Herold

Anzeige

Heinrich, Ralf/ ActionPress Ted Herold

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de