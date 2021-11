Neue Informationen zur Tragödie um Ted Herold (79). Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Harald Schubring hieß, kam am vergangenen Samstag bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Auch seine Ehefrau Manuela überlebte das tödliche Feuer in ihrem gemeinsamen Zuhause in Dortmund nicht. Wie es zu dem schrecklichen Vorfall kommen konnte, war bislang noch unklar. Nun gibt es allerdings neue Erkenntnisse zu der Brandursache.

Bereits am Wochenende gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass das Feuer im Wohnzimmer ausbrach. Wie Bild nun berichtet, vermuten die Brandermittler inzwischen, dass ein technischer Defekt im Bereich einer Stereoanlage zu dem Brand geführt habe. Eine Manipulation von außen könne ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen in diesem Fall sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

Weiter heißt es, Ted sei wahrscheinlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Auch seine Schwiegereltern, die eine Etage unter ihm und Manuela wohnten, wurden offenbar mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie sollen auch diejenigen gewesen sein, die am Samstag die Feuerwehr verständigt hatten.

Heinrich, Ralf/ ActionPress Ted Herold

Meyer, Thomas/ ActionPress Musiker Ted Herold

Schultes, Klaus/ ActionPress Sänger Ted Herold

