Was für ein überraschendes Liebesupdate von Fernanda Brandao (38)! Die Sängerin wird 2004 durch die Band Hot Banditoz zum gefeierten Star. Seit ihrer Trennung von vor elf Jahren geht die gebürtige Brasilianerin eigene Wege und das auch sehr erfolgreich. Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun überraschte die Musikerin mit einer tollen Neuigkeit: Fernanda ist wieder in festen Händen, wird bald heiraten und ist zum ersten Mal schwanger!

Diese sensationellen News verrät die 38-Jährige nun Bunte. Der glückliche Mann an ihrer Seite? Roman Weber, Stiefsohn des verstorbenen Menschenrechtlers Rüdiger Nehberg. Dass die beiden auch schon ein Baby bekommen, macht sie überglücklich. "Unser Kind wird ein Nomaden-Baby", erklärt Fernanda. Tatsächlich wolle die im sechsten Monat schwangere Beauty ihren Nachwuchs in einer Hütte in Lappland zur Welt bringen. Die zwei wollen wie Nomaden leben und schauen, wo sie das Leben so hinführt.

Doch mit diesen zuckersüßen Liebesneuigkeiten ist noch lange nicht Schluss. Fernanda und Roman wollen noch vor der Geburt in den Hafen der Ehe schippern – das Paar ist nämlich auch verlobt. An den Antrag erinnert sich die Sängerin gern zurück, da ihr Verlobter etwas ganz Besonderes gemacht hat. "Ganz besonders hat mich berührt, dass er vorher bei meiner Mutter um meine Hand angehalten hatte", erzählt die werdende Mama.

Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin

Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao in Portugal

Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de