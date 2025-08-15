Jetzt aber endgültig: TV-Star Emmy Russ ist wieder Single

Emmy Russ (26) sorgt mal wieder für Schlagzeilen in Sachen Liebe: Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin zieht einen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit Cristian Jerez. In ihrer Instagram-Story wurde die Blondine gefragt, ob sie zurzeit vergeben sei. Ganz ehrlich antwortet sie: "Kurz und knapp: Wir haben uns wieder getrennt. Dementsprechend bin ich Single." Die beiden TV-Stars waren erst im Februar dieses Jahres wieder zusammengekommen, doch in den vergangenen Monaten staute sich bei Emmy Frust an.

Im Netz erklärt die Influencerin, warum sie den Spanier abserviert hat. "Ich habe ihn oft in meiner Story gezeigt, er war im Hintergrund zu sehen […] – und bei ihm war gar nichts von mir zu sehen", kritisierte sie die öffentliche Zurückhaltung ihres Ex. Cristian schien ihre Beziehung verstecken zu wollen, was bei Emmy ein ungutes Gefühl hinterließ. Besonders bitter: Nach dem Liebes-Aus stellt der Unternehmer sein Leben plötzlich gerne auf Social Media zur Schau. "Seit der Trennung ist er auf einmal Influencer geworden", stellt Emmy fest.

Die turbulente Beziehung zwischen Emmy und Cristian war schon länger ein Auf und Ab. Im Mai hatte die TV-Bekanntheit verkündet, dass die beiden wieder ein Paar seien. Dabei wirkte sie damals optimistisch und glücklich über das erneute Liebesglück. "Und ja, ich will nicht weiterhin suchen, ich will nicht weiterhin irgendwelche neuen Männer kennenlernen – ich will bei ihm bleiben", freute sie sich damals gegenüber Blitzlichtgewitter. Während des Interviews versteckte sich Cristian allerdings vor den Kameras, was seine Freundin damals als "Schüchternheit" abtat.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Instagram / tooobo Emmy Russ und Cristian Jerez im Mai 2025

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Star