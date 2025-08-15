ARD-Doku: Daniel Küblböcks (†) Ex liebte ihn "bedingungslos"

Der Tod von Daniel Küblböck (†33), der in der Nacht auf den 9. September 2018 während einer Kreuzfahrt spurlos verschwand, beschäftigt bis heute viele Menschen. In der ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" spricht nun sein Ex-Freund Robin Gasser (28) offen über ihre gemeinsame Zeit. Von 2014 bis 2017 führte Robin eine Beziehung mit Daniel und beschreibt, wie intensiv diese Zeit für ihn war. "Ich habe nie wieder jemanden so lieben können, wie ich Daniel geliebt habe. Ich habe ihn in dem Sinne bedingungslos geliebt", erzählt der Make-up-Artist und Haarstylist in der Sendung. Doch die Entfernung stellte beide vor große Herausforderungen und führte schließlich zum schmerzhaften Ende ihrer Beziehung.

Die Trennung sei für beide schwer gewesen, erinnert sich Robin. Die räumliche Distanz habe sie mit der Zeit immer unglücklicher gemacht, bis eine Trennung unausweichlich wurde. Es flossen viele Tränen. Trotz allem bleibt seine Liebe zu Daniel bestehen – auch Jahre nach dessen Tod. Die dreiteilige Dokumentation zeichnet nicht nur ein Bild von Daniels Karriere und seiner schwierigen Kindheit, sondern zeigt auch die zärtlichen und konfliktreichen Momente in seinen letzten Lebensjahren.

Ein weiteres Thema der Dokumentation ist die psychische Verfassung des Sängers in den Wochen vor seinem Verschwinden. Sein Vater berichtet: "Daniel war nicht depressiv, aber er hatte seit Kurzem psychische Probleme, die man wohl am besten als eine Art Psychose beschreiben kann." Freunde und Wegbegleiter wie Olivia Jones (55) und Riccardo Simonetti (32) erinnern sich in der Sendung an den Musiker als selbstbewusstes, queeres Vorbild. Die offizielle Todeserklärung erfolgte erst zwei Jahre nach dem tragischen Vorfall – doch die Erinnerung an den ehemaligen DSDS-Star lebt weiter.

Instagram / crybrudi Robin Gasser und Daniel Küblböck

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance" 2018

