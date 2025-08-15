Stille Geburt: Kelsey Parker gedenkt Sohn Phoenix mit Tattoo

Kelsey Parker (35), die Witwe des verstorbenen The Wanted-Sängers Tom Parker (†33), hat erneut einen bewegenden Moment ihres Lebens mit ihren Fans geteilt. Nachdem sie im Juni ihren Sohn Phoenix, der tot geboren wurde, verloren hatte, ließ sich die Schauspielerin ein emotional bedeutendes Tattoo stechen. Das Motiv des Phönix, das sich über ihre Rippen zieht, trägt seitdem eine doppelte Bedeutung. Ursprünglich Tom gewidmet, der im Jahr 2022 an einem Gehirntumor verstarb, steht es nun auch für ihren kleinen Sohn. "Mein kleiner Phoenix ist jeden Tag bei mir", schrieb Kelsey in einer ergreifenden Botschaft auf Instagram und teilte zudem ein Bild eines Sonnenuntergangs, bei dem sie an ihren Sohn dachte.

In einem Interview sprach Kelsey darüber, wie sie den Verlust von Phoenix ihren anderen Kindern, der sechsjährigen Aurelia und dem vierjährigen Bodhi, erklärt hat. Sie betonte, wie wichtig Ehrlichkeit im Umgang mit dem Thema Tod sei und erzählte, dass sie darauf achte, klare Worte zu verwenden, berichtet Daily Mail. Die Kinder, die bereits den Verlust ihres Vaters verkraften mussten, hätten einen bemerkenswert offenen Umgang mit dem Thema entwickelt, so die Influencerin. Gleichzeitig teilte Kelsey, wie entscheidend Routinen und der Alltag für die Kinder sind, um Stabilität zu finden. "Sie mussten wissen, dass ich für sie da bin und nicht gehen werde", erklärte sie in Bezug auf die erste Zeit nach dem Verlust.

Der Name Phoenix hatte für Kelsey schon vor der Geburt ihres Sohnes eine besondere Bedeutung. Während Toms Krankheit bestärkte sie ihn mit Zitaten über den feurigen Vogel, der nach jedem Ende neu erstrahlt. Kelsey hatte zuvor bereits die Namen ihrer beiden Kinder und dieses Symbol als Tribut an Tom auf ihrem Körper verewigt. Ihre kürzlich geteilte Botschaft macht deutlich, wie eng Kelsey positive Erinnerungen, Schmerz und Hoffnung miteinander verbindet. Die Mutter, der allein das Wohl ihrer Kinder am Herzen zu liegen scheint, zeigt in dieser bewegenden Phase ihres Lebens einmal mehr Stärke und Liebe.

Getty Images Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker zeigt ihr Phoenix-Tattoo

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau und ihrem Kind