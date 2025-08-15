"Horrorfilm": Eva Benetatou erlebte griechische Waldbrände

Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) hat im Urlaub eine wahre Horrorsituation durchlebt. Auf Instagram berichtete sie von den verheerenden Waldbränden in Griechenland, die sogar ihre Heimatorte Kefalonia und Preveza bedrohten. "Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm", schrieb Eva in einer inzwischen gelöschten Story und schilderte ihren Fans die schockierende Lage vor Ort. Die Ereignisse der letzten Tage seien so überwältigend gewesen, dass sie diese mit einer Soap verglich. Ihr Urlaub, den sie zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn George angetreten hatte, habe sich laut Eva schlagartig verändert: "Mein Herz schlägt auf Hochtouren und die Angst bebt in mir."

Eva berichtete von den entsetzlichen Szenen, die sie miterlebte. Besonders deutlich wurde das Ausmaß am Sonntag, als in der Region um die Hafenstadt Patras Brände ausbrachen. Die 33-Jährige, die sich aus medizinischen Gründen in der Gegend aufhielt, wurde Augenzeugin der dramatischen Szenen. In weiteren Posts berichtete sie auch von den Auswirkungen in ihren Heimatorten: "Nicht nur mein Heimatland, sondern auch noch meine Heimatorte sind in Flammen", schrieb sie betroffen. Ihren Followern versprach sie, bald mehr über die Erlebnisse der letzten Tage zu erzählen: "Der Urlaub ist mit so einem Mindset und Schmerz auch für uns kein Urlaub mehr."

Griechenland hat für Eva eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur wegen ihrer familiären Wurzeln, sondern auch wegen vieler Erinnerungen, die sie mit der Region verbindet. Eigentlich nutzt sie ihre Auszeiten dort, um Kraft für den Alltag zu tanken. Dieses Mal wurde der Aufenthalt jedoch zu einer traumatischen Erfahrung. Privat dreht sich bei Eva vieles um ihren Sohn George, der aus der Beziehung mit Ex-Partner Chris Broy (36) stammt. Noch kurz vor Ausbruch der Brände hatte sie Fotos eines unbeschwerten Strandtages und ein Video aus dem Flugzeug mit George geteilt – Aufnahmen, die nun in krassem Kontrast zur aktuellen Lage stehen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou macht ein Selfie

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025