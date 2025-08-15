Das wurde bei "Villa der Versuchung" laut Jimi nicht gezeigt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) haben auf Twitch über die Realityshow Villa der Versuchung geplaudert und enthüllt, dass einige Szenen aus der Sendung herausgeschnitten wurden. Der Schauspieler verriet hierbei einen Moment, der den Zuschauern verborgen blieb. "Georgina Fleur hat vor der Wahl, als sie rausgeflogen ist, meine Trinkflasche in den Pool geworfen", erzählte der "Die Wilden Kerle"-Star. Anlass für diese Aktion soll die Entdeckung des geheimen Pakts der Teilnehmer gewesen sein, der darauf abzielte, Georgina Fleur aus dem Format zu kicken – was ihnen letztendlich gelang.

Offenbar war die Stimmung kurz vor Georginas Ausscheiden mehr als hitzig. Sara Kulka (35), ebenfalls Teilnehmerin der Show, soll den Wutausbruch der früheren GNTM-Kandidatin lautstark mit den Worten kommentiert haben: "Georgina, du bist so ein kleines Kind." Laut Raúl hätten die Kandidaten eigentlich nicht über herausgeschnittene Szenen sprechen dürfen, doch Jimi blieb trotzdem nicht stumm. Er ergänzte zudem: "Gewisse Beleidigungen wurden herausgeschnitten." Ins Detail ging er jedoch nicht.

Georginas Teilnahme an der Sendung sorgte auch bei den Zuschauern für reichlich Gesprächsstoff. In einer früheren Folge hatte eine Szene für Kritik gesorgt, als sie den Großteil einer Pizza für sich beanspruchte, was zu Unmut in der Gruppe führte. Ihr letztlicher Rauswurf in der fünften Folge wurde von zahlreichen Fans als kontrovers empfunden. Einige äußerten, dass sie Kevin Schäfer das Aus mehr gewünscht hätten, als der früheren Dschungelcamp-Gewinnerin.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur um März 2025