So viel investierte Jannik Kontalis in sein Wahlprogramm

Jannik Kontalis (29) kandidiert aktuell für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach. Das Ganze ist für den Realitystar nicht nur irgendein doofer Scherz, sondern ihm ist es ernst. So legte er selbst bereits fleißig Hand an, klebte Wahlplakate an und klingelte an Haustüren. Außerdem nahm er für den Wahlkampf eine große Menge Geld in die Hand. "Ich habe schon über 10.000 Euro ausgegeben. Wäre es Promo, hätte ich nicht so viel Geld investiert", erklärte Jannik im Interview mit Bild. Das Thema Frauen interessiert den TV-Casanova aktuell gar nicht. "Mein Wahlkampf steht an erster Stelle", stellte er klar.

Kritiker werfen Jannik mangelnde politische Erfahrung vor und belächeln sein ungewöhnliches Wahlprogramm. Doch davon lässt sich der gebürtige Mönchengladbacher, der eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert hat und eine Videoproduktionsfirma führt, nicht unterkriegen. "Ich habe Fehler gemacht und daraus gelernt", betont er und glaubt daran, dass seine Follower genau das an ihm schätzen. "Es ist ein Vorteil, dass ich mich auf Social Media so zeige, wie ich bin", meinte der Ex-Freund von Yeliz Koc (31) überzeugt in dem Interview mit dem Blatt.

Doch nicht jeder sieht Janniks politische Ambitionen als Oberbürgermeister positiv. Doch die Kritik könnte ihm nicht weniger egal sein. "Es ist mir wirklich scheißegal, was andere sagen. Ich habe nur dieses eine Leben und ich werde mich bestimmt nicht von anderen Menschen einschränken lassen", erklärte der 29-Jährige in den sozialen Medien dazu. Sein Motto für den Wahlkampf? "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch." Wie seine Chancen auf das Amt liegen, wird sich noch zeigen. In der Vergangenheit hatten parteilose Kandidaten jedoch kaum eine Chance.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

