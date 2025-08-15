Taylor Swift überrascht im Kelce-Podcast mit Album-Teaser

Taylor Swift (35) sorgt wieder einmal für helle Aufregung und diesmal im Podcast "New Heights" der Brüder Travis Kelce (35) und Jason Kelce (37). In einem Teaser, der am 12. August 2025 veröffentlicht wurde, überraschte die Sängerin mit einem mintgrünen Koffer, auf dem ihre Initialen "T.S." prangten, und zog daraus die grün-orangefarbene Hülle ihres kommenden Albums "The Life of a Showgirl" hervor. Dabei wurde der Albumtitel erstmals öffentlich enthüllt, während das Cover weiterhin unscharf blieb. Fans sind sich sicher: Bereits ihre Outfits, etwa bei den MTV Video Music Awards 2024 oder der Eras-Tour, haben auf dieses Projekt angespielt.

Die Spekulationen über das Album rissen damit nicht ab. Unterstützt werden sie durch ein TikTok in Orange, das Bilder von Taylor in grün-orangenen Outfits zeigt. Die Farben könnten auf die Miami Hurricanes anspielen, bei deren Stadion die Sängerin vor einem Jahr performte – oder aber sie stehen symbolisch für ihr neues Werk. In der Fankultur wird Lady Gaga (39) als mögliche Kollaborateurin gehandelt, nachdem Taylor auf Beiträge über Gagas Song "Applause", den sie zum Tourauftakt nutzte, reagiert hat. Offizielle Statements gibt es jedoch noch nicht, auch über Produzenten wie Max Martin und Shellback wird bisher nur gemunkelt.

Für echte Swifties ist klar: Taylor ist nicht nur musikalisch eine Meisterin der Inszenierung, sondern versteht es auch perfekt, mit versteckten Hinweisen und geheimnisvollen Details zu spielen. Immer wieder baut sie kleine Botschaften in ihren Look und Auftritte ein – vom auffälligen Tartan-Muster bis zu bestimmten Farbkombinationen. Jüngster Fan-Talk: Ein Handybild soll sogar auf eine mögliche Verlobung mit Travis Kelce hindeuten! Und jetzt sorgte das Paar weltweit für Begeisterung, weil es im Podcast so offen und vertraut wie nie zusammen auftritt.

action press / T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift im Januar 2025

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025