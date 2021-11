Erwartet Joy-Anna Duggar Forsyth (24) wieder Nachwuchs? Die "19 Kids and Counting"-Bekanntheit und ihr Ehemann Austin sind stolze Eltern von den zwei Kindern Gideon und Evelyn (1). Regelmäßig gewähren die zwei Turteltauben Einblicke in ihr Privatleben. Doch seit einigen Wochen spekulieren ihre Fans, ob die Reality-TV-Darstellerin womöglich wieder schwanger sein könnte. Einige Follower meinen, auf Fotos eine verdächtige Wölbung am Bauch der Influencerin zu erkennen. Mit einem weiteren Bild heizt Joy-Anna nun erneut die Gerüchteküche an...

Auf ihrem Instagram-Account postete die 24-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrer Familie an Thanksgiving. Auf dem Bild trägt Joy-Anna einen weiten Strickpullover – und einige User sind sich sicher, dass sie mit diesem Outfit ihre Körpermitte kaschieren will. "Babybauch oder Schlabberpulli?" und "Das ist definitiv ein Babybauch", lauteten nur zwei der skeptischen Kommentare unter dem Posting.

Bereits vor der Geburt ihres Töchterchens hatte die Beauty im März 2020 in einem YouTube-Video verraten, dass ihre Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen sei. Auf die Frage eines Supporters, ob die Eheleute noch einmal Eltern werden wollen, meinte Joy-Anna: "Ja, definitiv! Wir wollen mehr Kinder." Ob es wohl nun so weit ist – und sie tatsächlich wieder Nachwuchs erwartet?

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Tochter Evelyn

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Ehemann Austin

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Familie im Oktober 2021

