Süß: Joy-Anna Duggar Forsyth hat ihr drittes Kind bekommen

Joy-Anna Duggar Forsyth (25) teilt süße Nachrichten. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündeten die TV-Bekanntheit und ihr Mann Austin Forsyth, die bereits stolze Eltern von zwei Kindern sind, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Einen Monat später verrieten sie auch das Babygeschlecht: Das Ehepaar darf sich auf einen Jungen freuen! Nun ist es endlich so weit: Joy-Anna hat ihr Baby zur Welt gebracht.

Der Kleine kam am Freitag, den 19. Mai zur Welt. Die strahlende Mutter teilte die Nachricht auf Instagram und schrieb: "Er ist da! Danke an alle für die Gebete. Mama und Baby erholen sich gut." In dem Posting hielt der TV-Star seinen neugeborenen Sohn im Arm, während sein Mann sich lächelnd über ihn beugte. Den Namen verriet Joy-Anna allerdings noch nicht.

Das älteste Kind des Paares kam im Februar 2018 zur Welt. Zwischen Gideons Ankunft und Evelyns Geburt im August 2020 erlitt der "19 Kids and Counting"-Star eine Fehlgeburt in der 20. Woche. "Es tut immer noch weh und wir haben unzählige Tränen geweint", erklärte die YouTube-Vloggerin. "Aber wir wissen, dass wir dem Herrn vertrauen können. Was für eine kostbare Sache zu wissen, dass, als unsere Tochter ihre Augen öffnete, das erste, was sie sah, das Gesicht von Jesus war."

Anzeige

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Ehemann Austin

Anzeige

Instagram / joy4site Reality-TV-Star Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Familie an Thanksgiving

Anzeige

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth und ihr Mann Austin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de