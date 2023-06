Will Dreifach-Mama Joy-Anna Duggar Forsyth noch ein Kind?

Joy-Anna Duggar Forsyth (25) hat offenbar noch nicht mit ihrer Familienplanung abgeschlossen. Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Austin sind im vergangenen Mai zum dritten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Gunner Jame erblickte das Licht der Welt. Seitdem gibt die US-Amerikanerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Jetzt verrät Joy, wie es um ihre weitere Familienplanung steht.

In einem YouTube-Video erklärt die Influencerin jetzt, dass sie sich noch unschlüssig sei, ob sie noch weitere Kinder haben wolle, denn schließlich habe sie erst vor wenigen Wochen ihr Baby auf die Welt gebracht. "Ich fühle mich aber noch nicht fertig", verrät sie und schildert, dass ihre Freunde bisher immer gewusst haben, wann genau sie mit ihrer Familienplanung abgeschlossen haben. "Ich habe dieses Gefühl noch nicht und ich habe diese ganze Erfahrung geliebt... Ich habe das Gefühl, dass wir noch einen weiteren Nachwuchs haben können", verkündet die "19 Kids and Counting"-Bekanntheit.

Die 25-Jährige wolle sich auch erst einmal von der Entbindung erholen und ihrem Körper Ruhe gönnen. So hat es sich Joy auch zur Aufgabe gemacht, ihre Schwangerschaftspfunde erst einmal loszuwerden – allerdings ist das momentan gar nicht so einfach für sie. "Es ist harte Arbeit für mich. Das Stillen hilft mir nicht gerade beim Abnehmen, ich glaube, es sorgt eher dafür, mein Gewicht zu halten. Aber ich fühle mich am besten, wenn ich abnehme", erklärt sie.

Anzeige

Instagram / joy4site Austin Forsyth und Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Neugeborenen

Anzeige

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Sohn Gunner

Anzeige

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth und ihr Mann Austin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de