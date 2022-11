Was wird es? Joy-Anna Duggar Forsyth verrät Babygeschlecht

Joy-Anna Duggar Forsyth (25) gibt das Geschlecht ihres dritten Babys bekannt! Die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Austin sind bereits stolze Eltern von zwei Kindern: Regelmäßig gewährt das Paar seinen Fans Einblicke in sein Privatleben. Im vergangenen Oktober machten dann freudige News die Runde: Joys Kids Gideon und Evelyn dürfen sich auf ein Geschwisterchen freuen! Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Das verriet Joy jetzt!

Auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal enthüllten die Turteltauben das Geheimnis: "Wir haben letzte Woche die Ergebnisse unseres Ultraschalls erhalten", teasterte die "19 Kids and Counting"-Bekanntheit an. "Ich dachte zu 100 Prozent, dass es ein Mädchen ist, [...] [und] Austin dachte, dass es ein Mädchen ist, also dachte ich: 'Es ist definitiv ein Mädchen.'", berichtete sie weiter – doch entgegen ihren Vermutungen erwarten Joy und Austin einen Jungen!

Die Fans freuen sich für das Ehepaar: "Herzlichen Glückwunsch! [….] Joy, du wirkst so glücklich! Ich freue mich sehr für euch!", "Herzlichen Glückwunsch zu dem kleinen Jungen! Ich freue mich so sehr, dass Gideon einen Bruder bekommen wird!" oder "Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen kleinen Jungen, Joy und Austin! Danke, dass ihr die kleinen Momente mit uns teilt", freuten sich einige User in den Kommentaren.

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Familie im Oktober 2021

Instagram / joy4site Austin und Joy-Anna Duggar Forsyth im Januar 2020

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth im August 2020

