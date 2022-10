Nach Spekulationen: Joy-Anna Duggar Forsyth ist schwanger!

Erneutes Familienglück! Joy-Anna Duggar Forsyth (24) und ihr Ehemann Austin Forsyth sind bereits stolze Eltern ihrer beiden Kinder Gideon und Evelyn und gewähren ihren Fans regelmäßig Einblick in ihren Familienalltag. Aus diesem Grund wurde bereits vor einiger Zeit spekuliert, ob es bald freudige Neuigkeiten bei der "19 Kids and Counting"-Bekanntheit und ihrem Mann geben wird. Jetzt bestätigte Joy, dass sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist!

Joy und ihr Mann Austin könnten nicht glücklicher sein, denn die TV-Bekanntheit wird zum dritten Mal Mama. Das verriet sie jetzt mit ihrem neusten Post auf Instagram. Auf dem Schnappschuss wird sie von Austin liebevoll geküsst, während die werdende Mama stolz ihr Ultraschallfoto in die Kamera hält. "Baby Nummer drei ist auf dem Weg!", schrieb die 24-Jährige unter den Post.

Auch die Fans der jungen Familie könnten nicht glücklicher für Joy und ihren Mann sein und freuen sich auf ihren Nachwuchs. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch!", "Wie toll! Ich bin so aufgeregt!" oder "Wie süß, was für tolle Neuigkeiten", schrieben einige Follower unter Joys neusten Post.

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Ehemann Austin

Instagram / joy4site Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Tochter Evelyn

Instagram / joy4site Reality-TV-Star Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrer Familie an Thanksgiving

