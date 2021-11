Mit so einem Verhalten hätte Mike Blümer niemals gerechnet! Vor wenigen Tagen wurde seine Noch-Ehefrau Melanie Müller (33) total vertraut mit einem anderen Mann abgelichtet: Zwischen den beiden kam es augenscheinlich sogar zum Kuss! Als ihr Liebster von diesen Bildern erfuhr, gab er wenig später die Trennung von der diesjährigen Promi Big Brother-Gewinnerin bekannt. Gegenüber Promiflash gab Mike nun an: Er hat sich total in Melli getäuscht!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 54-Jährige, dass die einstige Bachelor-Kandidatin vor wenigen Wochen eigentlich noch um ihre Ehe kämpfen wollte. "Sie bekundete mir Liebesschwüre und wollte unsere gemeinsame Zukunft planen", führte er weiter aus. Kurz darauf sei Mike alleine in die Karibik geflogen, wo er sich momentan eine Auszeit gönnt. "Was sie in meiner Abwesenheit getrieben hat, ist leider das komplette Gegenteil ihrer Aussagen vor meiner Abreise. Ich bin maßlos enttäuscht und schockiert, mich in einem Menschen so getäuscht zu haben", betonte der Musikproduzent.

Weiterhin berichtete Mike, dass er es trotz der Streitigkeiten eigentlich noch einmal mit Melli versuchen wollte. "Als ich mich dann überwunden hatte und [...] uns noch eine Chance geben wollte, vergnügte sich meine Frau Melanie hinter meinem Rücken mit meinem Kumpel Uwe - sorry Ex-Kumpel und zukünftige Ex-Frau", wetterte der Familienvater gegen die beiden. Die Turtelfotos dürften den Manager also vor allem deshalb so entsetzt haben, weil er den Mann auf den Bildern persönlich kennt.

ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

