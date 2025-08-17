"In meinem Herzen": Clemens Tönnies ehrt Ulli Potofski (†73)

Clemens Tönnies (69) trauert um seinen Freund Ulli Potofski (†73), der im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Der frühere Moderator hatte sich gewünscht, auf dem Schalker Fan-Feld des Friedhofs Beckhausen-Sutum in Gelsenkirchen beigesetzt zu werden. Dieser letzte Wille wird nun erfüllt: Am 22. August um 11:04 Uhr wird seine Urne dort nach einem Gottesdienst in der Kapelle beigesetzt. Clemens Tönnies erklärt gegenüber RTL: "Er war einfach ein toller und liebenswerter Mensch. Ich habe viele schöne Erinnerungen an ihn und behalte ihn immer in meinem Herzen."

Um die Kosten für die Beisetzung tragen zu können, hatte die Stiftung "Schalker Markt", die von Clemens ins Leben gerufen wurde, einen Spendenaufruf gestartet. Der erfolgreiche Unternehmer war sich sicher, dass der Wunsch seines Freundes erfüllt werden würde: "Das sind wir Ulli schuldig." Ulli war als begeisterter Schalke-Anhänger nicht nur für seine Arbeit als Moderator und Sportkommentator bekannt, sondern moderierte einst sogar einmal in einem Schalke-Trikot. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Gereon Alter zelebriert, und viele Wegbegleiter des Verstorbenen dürften an diesem Tag anwesend sein.

Ullis Leben war von Höhen und Tiefen geprägt. Bis zu seinem Einstieg in die TV-Welt arbeitete der spätere Moderator zunächst als Koch, ehe er sich Mitte der 1980er Jahre für den Sportjournalismus entschied und eine Karriere startete, die Generationen prägte. Trotz seines großen Engagements im Medienbereich gab es traurige Wendungen. So hatte der beliebte Kommentator in seinen letzten Lebensjahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, gbrci/Future Image/ActionPress Collage: Clemens Tönnies und Ulli Potofski

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Ulli Potofski, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Herbert Bucco Ulli Potofski, Moderator