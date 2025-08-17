Michelle Hunziker trauert um Showmaster Pippo Baudo (†89)

Die Fernsehwelt trauert um die italienische Showmaster-Ikone Pippo Baudo (†89), der am 16. August in Rom verstarb. Der Moderator, der über Jahrzehnte das Programm der RAI prägte, hinterließ nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch zahlreiche Fans und Wegbegleiter, die ihn schmerzlich vermissen. Besonders emotional äußerten sich Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (61), die beide eine enge Verbindung zu ihm hatten. "Du wirst für immer in meinem Herzen sein", schrieb die Moderatorin in einer Instagram-Story, während der Sänger ihn als "Führer, Lehrer und Vertrauten" würdigte. Pippo starb umgeben von seinen Liebsten im Krankenhaus Campus Biomedico.

Während seiner mehr als 60 Jahre andauernden Laufbahn half Pippo zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Laura Pausini und Andrea Bocelli, zu ihrer großen Karriere. Vor allem Laura war ihm dankbar: "Du hast mein Leben verändert", schrieb sie in einer Hommage und bezeichnete ihn als fast schon familiäre Figur, die sie über Jahrzehnte unterstützt habe. Auch die Musikerin Gianna Nannini und der Moderator Giovanni Zarrella brachten auf Social Media ihre Trauer mit Fotos und persönlichen Worten zum Ausdruck. Pippos einzigartige Mischung aus humorvoller und eleganter Moderation erreichte Generationen und machte ihn zu einem der beliebtesten Gesichter des italienischen Fernsehens.

Geboren in Sizilien, begann Pippo seine Karriere Mitte der 1960er und führte später ikonische Produktionen wie das Sanremo-Festival zu neuen Höhen. Er war nicht nur eine TV-Legende, sondern auch privat Thema in der Öffentlichkeit. Seine langjährige Ehe mit der Opernsängerin Katia Ricciarelli machte ihn zu einem Glamour-Gesicht der italienischen Medienlandschaft. 2019 feierte die RAI seine 60-jährige Laufbahn mit einer eigenen Sendung und zahlreichen Gaststars, die ihm für seinen immensen Beitrag dankten. Im Herzen seiner Fans und Kollegen wird Pippo stets als der "König des italienischen Fernsehens" weiterleben.

IMAGO / Italy Photo Press Michelle Hunziker und Pippo Baudo im Jahr 2019

IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger

