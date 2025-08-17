"Liebe es": Katja Krasavice ist stolz auf OnlyFans-Karriere

Katja Krasavice (29) zeigt sich in ihrem neuesten Interview selbstbewusst wie gewohnt und macht keinen Hehl daraus, wie stolz sie auf ihre Arbeit bei OnlyFans ist. Die Plattform, auf der Nutzer gegen Bezahlung exklusive Inhalte von ihr abonnieren können, sei für die Rapperin ein voller Erfolg. "Ich liebe es so sehr", sagt sie gegenüber GQ und schildert, dass sie eine der ersten in Deutschland war, die mit OnlyFans beachtliche Einnahmen erzielte. Der Clou: Alles läuft in Eigenregie, ohne das Zutun eines Managers. "Man braucht keinen Mann dafür, der irgendwas entscheidet. Man macht das alles selbst."

Katja macht aber auch klar: OnlyFans sei nicht für jede – nur wer sich wohl damit fühlt, sollte den Schritt wagen. "Nur eine unter Tausenden verdient damit richtig Geld", stellt sie zudem ehrlich fest. Trotzdem freue sie sich, dass immer mehr Frauen gut davon leben, unabhängiger werden und ihre Lebensqualität verbessern. Katja selbst wurde durch die Plattform schon reichlich beschenkt – zuletzt bekam sie von nur einer Person satte 250.000 Euro! Doch für sie zählt nicht nur dieser Luxus: Ihre Einnahmen halte sie konstant und stabil.

Neben ihrer Karriere als Musikerin entpuppt sich die Rapperin also auch als erfolgreiche Geschäftsfrau, die früh auf neue Plattformen setzte. Bei all dem Erfolg denkt sie gleichzeitig solidarisch. Sie betont immer wieder, wie wichtig es ihr ist, anderen Frauen Selbstständigkeit und finanziellen Erfolg zu ermöglichen. Genau diese Ausrichtung, gepaart mit ihrer kompromisslosen Haltung gegenüber gesellschaftlichen Erwartungen, hat ihr Bewunderung und Kontroversen gleichermaßen eingebracht. Katja macht aber wieder mal klar: Sie geht ihren Weg unverkennbar – provokant, selbstbewusst und unabhängig.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Instagram / katjakrasavice Musikerin Katja Krasavice, Juli 2025