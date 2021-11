Auch in diesem Jahr hieß es wieder: Sehen und gesehen werden. Bei den diesjährigen Fashion Awards in London wurden die besten Modetalente geehrt. Von ausgefallenen Roben mit Blumenprint über glamouröse Interpretationen des Kleinen Schwarzen bis hin zu ausgefallenen Looks in farblicher Vielfalt – die Outfits der Promis protzten nur so vor Extravaganz. Während Schauspielerin Priyanka Chopra (39) auf einen geblümten Jumpsuit setzte, entschied sich Model Winnie Harlow (27) für einen gewagten Dreiteiler im beigen Steppjacken-Look. Momager Kris Jenner (66) posierte in einer rot-blau-weißen Satinjacke im Tommy Hilfiger-Style. Doch auch die Roben der anderen Stars konnten sich sehen lassen!

Der ehemalige Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk (33) präsentierte ein voluminöses Kleid mit floralem Muster und dazu lange kirschrote Handschuhe. Der auffällige Schlitz im Beinbereich gewährte einen Blick auf ihre trainierte Figur und die roten Stilettos. Auch Cindy Bruna (27) strahlte in einem Look mit Blumenprint und roten Akzenten – besonders ins Auge stach jedoch ihre rote, gerüschte Kapuze. Schauspielerin Demi Moore (59) lächelte in einem schulterfreien, glitzernden Kleid im Ombré-Style in die Kameras.

Dua Lipa (26), Adriana Lima (40) und Jourdan Dunn (31) stolzierten hingegen in einfarbigen Roben über den roten Teppich. Die "New Rules"-Sängerin, die mittlerweile auch als Model erfolgreich ist, begeisterte in einem schicken schwarzen Designerkleid. Sie kombinierte dazu lange schwarze Handschuhe und ein Halsband. "Victoria's Secret"-Ikone Adriana stand mit ihrem weißen Dress in farblichem Kontrast zu den eher dunkel gehaltenen Outfits. Jourdan schließlich strahlte in einem knalligen roten Kleid und sorgte damit für einen farbenfrohen Akzent.

KCS Presse / MEGA Elsa Hosk, Fashion Awards 2021

Fred Duval/MEGA Dua Lipa, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Adriana Lima, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Jourdan Dunn, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Cindy Bruna, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Demi Moore, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Priyanka Chopra, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Winnie Harlow, Fashion Awards 2021

KCS Presse / MEGA Kris Jenner, Fashion Awards 2021

