Dua Lipa (26) hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt! Die gebürtige Britin hat sich mit ihren Hits wie "New Rules", "We're Good" oder auch "Love Again" nämlich blitzschnell in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Für ihr musikalisches Talent wurde sie bislang unter anderem mit drei Grammy Awards ausgezeichnet. Jetzt bewies die Sängerin, dass sie nicht nur auf Konzertbühnen eine gute Figur macht: Dua feierte nämlich ihr Debüt auf dem Laufsteg – und zwar für ein großes Luxuslabel!

Die "Don't Start Now"-Interpretin stolzierte auf der Mailänder Fashion Week jüngst für das Label Versace über den Catwalk. Und dabei wurde ihr eine große Ehre zuteil: Dua durfte die Modenschau nämlich nicht nur eröffnen, ein Remix ihres Songs "Physical" sorgte zudem auch für musikalische Untermalung. Die 26-Jährige trug zunächst eine avantgardistische Blazer-Rock-Kombination, bevor sie zu einem schimmernden Outfit in grellem Pink wechselte.

Und nicht nur das: Dua lief gemeinsam mit international gefeierten Models über den Laufsteg. Unter anderem präsentierten auch Gigi Hadid (26) und Emily Ratajkowski (30) die neuesten Kreationen des Labels in Mailand. Am Ende der Show trat die "Levitating"-Sängerin sogar gemeinsam mit der Designerin Donatella Versace (66) vor das Publikum.

