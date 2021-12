B.o.B ist schon bald unter der Haube! Mit Hits wie "Airplanes" zusammen mit Sängerin Hayley Williams (32) oder "Nothin' on You" mit Bruno Mars (36) hat sich der Rapper in der Musikszene einen Namen gemacht. Doch auch privat läuft es für Bobby Ray Simmons Jr., wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, rund. An der Seite seiner Freundin Tiff hat er sein Glück gefunden. Nun ist das Paar sogar verlobt!

Via Instagram postete der 33-Jährige eine Fotostrecke eines besonderen Tages. B.o.B nutzte die gemeinsame Geburtstagsparty, die er mit Tiff geschmissen hat, um vor seiner Liebsten auf die Knie zu gehen und um ihre Hand anzuhalten. Mit dieser Aktion hatte seine Partnerin offenbar nicht gerechnet. "Tiff tatsächlich überraschen = erfolgreich", freute sich der US-Amerikaner in seinem Beitrag. Die gelungene Überraschung wurde anschließend gebührend gefeiert, wie auf den Bildern zu sehen ist.

In ihren Instagram-Storys teilten die beiden weitere Eindrücke der Feier. Darin tummelten sich Freunde und Familie mit Glückwünschen. Auch B.o.Bs Fans freuen sich mit ihrem Idol. "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich für ein Paar! Gratuliere!", jubelte ein Follower in der Kommentarspalte seines Beitrags.

Getty Images B.o.B und Bruno Mars bei Z100s Jingle Ball in New York City, Dezember 2010

Getty Images B.o.B bei den BET Hip Hop Awards in Atlanta, Oktober 2019

Getty Images B.o.B bei den Asian Music Awards in Hong Kong, November 2012

