Die Musikwelt trauert um John Miles. Der Sänger wurde durch seinen Hit "Music" in den 70er Jahren weltberühmt. Der in Newcastle geborene Sänger ging im Laufe seiner Karriere mit Musikgrößen wie Joe Cocker (✝70) und Tina Turner (82) auf Tour. Zuletzt trat der Brite als einer der Headliner für die belgische Konzertreihe "Night of the Proms" auf. Jetzt verstarb er mit 72 Jahren.

Via Instagram wurde auf der offiziellen Seite von "Night of the Proms" mitgeteilt: "Mit großem Bedauern müssen wir den Tod von John Miles mitteilen. Er starb gestern im Alter von 72 Jahren." Cliff Cooper, der Manager der Orange Electronic Music Company, bei der John unter Vertrag stand, offenbarte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in London, dass der Künstler friedlich eingeschlafen sei. Zuvor sei er kurze Zeit krank gewesen – woran genau er erkrankt war, ist jedoch nicht bekannt.

Auf Facebook spielten jetzt seine Angehörigen mit ihrem Post auf die erste Zeile von Johns Welthit "Music" an: "You were our first love and will be our last (auf Deutsch: Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein)." Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Eileen und seine zwei Kinder.

Getty Images John Miles, Musiker

