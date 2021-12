Jackie Cruz (35) darf sich auf gleich zwei Babys freuen. Durch Orange Is the New Black wurde die gebürtige New Yorkerin einem Millionenpublikum bekannt. In der Netflix-Produktion schlüpfte sie in die Rolle von Maritza Ramos bester Freundin Flaca Gonzales. Auch in ihrem Privatleben hat die brünette Schönheit das ganz große Los gezogen: Jetzt verriet Jackie, dass sie aktuell mit Zwillingen schwanger ist.

Wie People nun berichtete, erwarten die Darstellerin mit mexikanischen Wurzeln und ihr Ehemann Fernando Garcia zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. "Bisher war es ehrlich gesagt eine wundervolle Schwangerschaft", begann die 35-Jährige zu erzählen. Anschließend verriet Jackie, dass sie auf diesen Moment bereits seit einigen Jahren hingearbeitet, jedoch unter Fruchtbarkeitsproblemen gelitten habe. "Wir wollten es zuerst auf natürlichem Wege versuchen und dachten: Sollte das nicht funktionieren, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten", versicherte sie. Auch wann der errechnete Geburtstermin ist und welches Geschlecht die Zwillinge haben werden, verriet die werdende Mama im Gespräch mit der Zeitschrift. Ihr Sohn und ihre Tochter sollen schon Anfang 2022 zur Welt kommen.

Mittlerweile sei die Beauty bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat angekommen und würde sich so attraktiv fühlen wie schon lange nicht mehr. "Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt. [...] Ich bin gerne schwanger", verriet Jackie überglücklich. Für sie sei die Erfahrung bisher so großartig, dass sie sich gut vorstellen könne, weitere Kinder zu bekommen.

Getty Images Jackie Cruz im Februar 2020

Getty Images Fernando Garcia und seine Frau Jackie Cruz im Juni 2017

Getty Images Jackie Cruz, "Orange Is the New Black"-Darstellerin

