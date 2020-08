Bei Jackie Cruz (34) läuteten die Hochzeitsglocken! Mit ihrer Rolle der Rolle Marisol Gonzales in der Netflix-Serie Orange Is the New Black erlangte die Schauspielerin in den vergangenen Jahren große Bekanntheit: Seither stand sie für viele weitere große Film- und Fernsehproduktionen wie beispielsweise "Good Girls" vor der Kamera. Doch nicht nur beruflich läuft es bei dem Serienstar rund: Jackie hat ihrem langjährigen Freund Fernando Garcia Rosas nun das Jawort gegeben!

Auf ihren Instagram-Kanälen teilten sowohl die 34-Jährige als auch ihr Liebster jeweils dasselbe Foto, mit dem sie ihre Eheschließung bestätigen: Darauf strecken sie ihre Hände in die Luft und präsentieren stolz ihre Finger, an denen nun zwei Eheringe stecken. In der Bildunterschrift verriet das Paar außerdem das genaue Hochzeitsdatum: 28. August 2020. Die Trauung fand offenbar im mexikanischen Oaxaca statt, denn Jackie teilte in den vergangenen Tagen immer wieder Beiträge, in denen sie die Stadt als Aufenthaltsort angab.

Nach der Verkündung der Hochzeitsnachricht darf sich das Paar neben den Glückwünschen zahlreicher Fans auch über die einiger Stars freuen: Model Ashley Graham (32), Modern Family-Darstellerin Sarah Hyland (29) sowie die deutsche TV-Bekanntheit Lilly Becker (44) gratulierten beispielsweise zur Eheschließung.

Instagram / jackiecruz Jackie Cruz im August 2020

Getty Images Jackie Cruz, Schauspielerin

Getty Images Jackie Cruz, "Orange Is the New Black"-Darstellerin

