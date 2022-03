Jackie Cruz (35) und ihr Mann Fernando Garcia haben Besuch vom Klapperstorch bekommen! Im Dezember des vergangenen Jahres machten die ehemalige "Orange Is The New Black"-Darstellerin öffentlich, dass sie schwanger ist. Sie und ihr Liebster durften sich aber nicht nur über ein, sondern gleich zwei Babys freuen – einen Sohn und eine Tochter. Nun konnten Jackie und Fernando ihre zweieiigen Zwillinge auf der Welt willkommen heißen!

Das gab die Schauspielerin nun auf Instagram bekannt, indem sie ein Bild von den Füßen ihrer beiden Kids postete. In der Bildunterschrift schwärmte sie: "Mutter zu sein, hat mein Leben verändert. Meine Babys bedeuten mir alles." Die Geburt liegt offenbar schon eine Weile zurück. Jackie betonte, dass sie sich erst einmal Zeit genommen habe, um die jeden Moment zu genießen. "Meine Babys sind gesund und schön", verriet sie abschließend.

Die Schwangerschaft hat Jackie in vollen Zügen genossen. "Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt. [...] Ich bin gerne schwanger", hatte die gebürtige New Yorkerin gegenüber People erzählt, als sie im sechsten Monat war.

Instagram / jackiecruz Jackie Cruz' Zwillinge

Getty Images Fernando Garcia und seine Frau Jackie Cruz im Juni 2017

Getty Images Jackie Cruz im Februar 2020

