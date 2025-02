"Orange Is the New Black"-Star Jackie Cruz wird wieder Mama

Jackie Cruz (38) sorgt für eine niedliche Überraschung. Als der Orange Is The New Black-Star am Dienstag zur Snow Ball Wohltätigkeitsgala in Aspen erschien, trug sie ein ganz besonderes Accessoire bei sich: einen kleinen Babybauch, den sie in einem schwarzen Cut-out-Kleid betonte. Die Schauspielerin ist also in freudiger Erwartung ihres dritten Kindes! Zu ihren anderen Umständen wollte Jackie auf dem Event erst mal nichts weiter preisgeben.

Für sie und ihren Ehemann Fernando Garcia ist es das dritte gemeinsame Kind. Im März 2022 begrüßten die beiden Zwillinge auf der Welt. "Mutter zu sein, hat mein Leben verändert. Meine Babys bedeuten mir alles", schwärmte der Hollywoodstar kurz nach der Geburt ihres Sohnes und ihrer Tochter auf Instagram. Das Geschlecht ihres dritten Kindes behält Jackie aktuell noch für sich – auch ein Geburtstermin ist nicht bekannt.

Jackie und der Vater ihrer Kinder gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im August 2020 gaben sich die Turteltauben schließlich das Jawort. Die romantische Trauung fand damals im mexikanischen Oaxaca statt. Nach der Hochzeit teilten sie ein süßes Bild, auf dem sie stolz ihre Eheringe präsentierten.

Getty Images Jackie Cruz im Februar 2020

Getty Images Fernando Garcia und seine Frau Jackie Cruz im Juni 2017

