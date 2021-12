Die Gaming-Welt trauert: Kristina Đukić ist tot. Die Serbin machte sich in den vergangenen Jahren einen großen Namen als Gamerin. Von ihren über 700.000 YouTube-Abonnenten wurde sie vor allem für ihren Content zu den Spielen "Minecraft" und "Grand Theft Auto" gefeiert. Darüber hinaus hat sie auch auf Twitch, Instagram und TikTok eine enorme Reichweite aufbauen können. Doch nun müssen ihre Fans traurige Nachrichten verkraften: Kristina, genannt Kika, ist im Alter von nur 21 Jahren verstorben.

In ihrer Instagram-Story wurde ein Statement veröffentlicht, in dem es heißt: "Dies wird eine schwere Zeit für uns alle, und wir können nur ihre Erinnerung wachhalten. Wir lieben dich Kika und vermissen dich mehr, als Worte es erklären können." Wie unter anderem Mirror berichtet, wurde die Leiche des Social-Media-Stars am 8. Dezember in der serbischen Hauptstadt Belgrad um 23:40 Uhr Ortszeit gefunden. Zu den Todesumständen gibt es bislang nur wenige Hinweise. Die Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Kika soll zuletzt mit Mobbing zu kämpfen gehabt haben.

Gegenüber Telegraf hat sich bereits eine von Kikas Freundinnen, die Influencerin Mira Vladisavljevic, zu ihrem Tod geäußert. "Letzte Nacht ist etwas Schreckliches passiert. Ich appelliere an alle Medien, sorgfältig über diesen Fall und über das Mädchen zu berichten, das fünf Jahre lang mit Mobbing zu kämpfen hatte", erklärte sie.

Kristina Đukić, Social-Media-Star

Kristina Đukić im November 2021

Kristina Đukić, Gamerin

