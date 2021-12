Traurige News aus der Sportwelt. Schon in jungen Jahren lernte der Spanier Manolo Santana das Tennisspiel – und wurde Jahre später zu einem gefeierten Star. So gewann er in den 60er Jahren nicht nur zweimal die französischen Meisterschaften – im Jahr 1966 galt er sogar als weltbester Tennisspieler. Daraufhin war er auch als Trainer tätig und wurde in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. Doch jetzt machen traurige Neuigkeiten die Runde: Manolo ist verstorben.

Wie The Sun berichtet, bestätigte Manolos Anwalt dessen Tod. Der Tennisspieler sei am Samstag in seinem Haus in der spanischen Stadt Marbella verstorben. Der Grund soll plötzliches Herzversagen gewesen sein. Er wurde 83 Jahre alt. Viele Fans haben ihm im Netz bereits die Ehre erwiesen. Auch das spanische Tennisass Rafael Nadal (35) findet rührende Worte für Manolo.

"Ich habe eben die tragischen News über den Tod von dem großartigen Manolo Santana mitbekommen. Wie ich schon mehrmals gesagt habe: Vielen Dank für das, was du für unser Land getan hast, und dass du den Weg für so viele geebnet hast", richtete Rafael liebe Zeilen an Manolo auf Social Media.

Anzeige

Getty Images Manolo Santana im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Manolo Santana, Tennisstar

Anzeige

Getty Images Rafael Nadal und Manolo Santana, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de