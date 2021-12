Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) können ihr Babyglück wohl schon bald gemeinsam in Bayern genießen! Bei Bachelor in Paradise kamen sich die beiden Reality-TV-Teilnehmer sehr flott näher und ließen beim großen Wiedersehen schließlich die Bombe platzen: Der einstige Bachelorette-Boy und die dunkelhaarige Beauty erwarten ein Kind miteinander! Nach diese Entwicklungen scheinen nun große Veränderungen auf dem Plan zu stehen: Serkan steckt mitten im Umzug zurück in seine Heimat Regensburg – etwa für Samira und das ungeborene Baby?

In seiner Instagram-Story zeigte der 28-Jährige die gepackten Kartons in seiner Wohnung in Köln. Diese will Serkan schon bald hinter sich lassen – und freut sich wieder auf seine bayerische Heimatstadt Regensburg. Dass der Realitystar einen Ortswechsel plant, war bereits bekannt. Doch mit der Ausstrahlung der Wiedersehensfolge und den Babynews könnte nun auch der wahre Grund dahinter enthüllt worden sein. Immerhin wohnt Samira in München und ist somit nur noch rund eine Stunde Autofahrt von ihm entfernt. Zuvor hätte er fast 600 Kilometer Autofahrt auf sich nehmen müssen, um die Mutter seines Kindes zu sehen.

Genauere Details zur Zukunftsplanung wird Serkan schon bald preisgeben. Im Netz bedankte er sich bereits bei seinen Fans für deren Unterstützung. "Eure Nachrichten sind ein Traum. Heute Abend dann mehr dazu", kündigte der Influencer bereits an.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

