Traurige Nachrichten über Vicente Fernández. Der gebürtige Mexikaner machte sich in den vergangenen Jahren als Sänger einen großen Namen. Er galt sogar als "König der Rancheras", einer traditionellen Musikrichtung. Gleich dreimal konnte er sich über einen Grammy in der Kategorie "Regionale mexikanische Musik" freuen. Doch nun müssen seine Fans für immer Abschied von ihm nehmen: Vicente ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Die Todesnachricht wurde über die Social-Media-Kanäle des Musikers veröffentlicht. Darin heißt es, er sei am 12. Dezember um 6:15 Uhr verstorben. "Es war ihm eine Ehre und sein großer Stolz, seine große Musikkarriere mit allen zu teilen und alles für sein Publikum zu geben. Danke, dass ihr weiter applaudiert, danke, dass ihr weiter singt", lautete es in der Erklärung weiter.

Vicente lag seit dem 6. August in einem Krankenhaus in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Wie Telemundo berichtet, litt er an dem Guillain-Barré-Syndrom, einer seltenen Erkrankung, die das Immunsystem und die Nerven angreift. Seit dem 14. September musste er mithilfe einer Magensonde ernährt werden. Danach schien sich sein Zustand zu verbessern – in den vergangenen Tagen war es mit seiner Gesundheit jedoch wieder bergab gegangen.

Getty Images Vicente Fernández im November 2016

Getty Images Vicente Fernández im Dezember 2005

Getty Images Vicente Fernández bei den Latin Grammy Awards, 2002

