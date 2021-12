Hängt Jade Übach (27) noch an ihrer Beziehung? Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin hat aus ihrem Liebesleben zuletzt keine große Sache gemacht: Zwar wussten ihre Fans, dass sie in einer Beziehung war – ihren Freund hatte sie der Öffentlichkeit aber kaum präsentiert. Im Oktober gab Jade dann überraschend bekannt, dass sie wieder Single ist. Jetzt verriet die Beauty jedoch: Ihren Ex vermisst sie teilweise ziemlich.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Follower von der Kölnerin wissen, ob ihr Ex-Partner ihr fehlt. Tatsächlich beantwortete Jade die Frage ganz ehrlich: "Ich finde, vermissen ist wichtig nach einer Beziehung. Vermissen zeigt, dass man eine wunderschöne Zeit gemeinsam hatte. Die 27-Jährige geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt klar: "Wer am Ende einer Beziehung nicht vermisst, hat nicht zu 100 Prozent geliebt meiner Meinung nach." Offenbar trauert sie ihrer Beziehung also nicht hinterher, sondern denkt vielmehr gerne an die guten Zeiten zurück.

Aber warum haben sich die Blondine und ihr Ex eigentlich dazu entschieden, den Schlussstrich zu ziehen? So richtig ausführen wollte Jade das Ganze zuletzt nicht. "Manchmal sind Herz und Kopf nicht einer Meinung", gab sie lediglich zu verstehen. Die genauen Gründe will sie allem Anschein nach für sich behalten.

Instagram / jadebritani Jade Übach, TV-Sternchen

Instagram / jadebritani Jade Übach im Juni 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

