Jade-Lidja-Drama: Hat Max Adrio Lidja näher kennengelernt?

Max Adrio (33) musste sich erklären. Der Ex-Bachelorette-Kandidat ließ es bei Bachelor in Paradise krachen: Zunächst hatte er sich mit Jade Übach (28) gut verstanden – die beiden lernten sich immer besser kennen und flirteten ununterbrochen miteinander. Doch das änderte sich schlagartig, als Lidja Kesenci in die Villa kam. Nach kurzer Zeit amüsierten sich der gelernte Investmentbanker und die Schweizerin während einer heißen Dusch-Session. Was ist eigentlich nach der Show aus Max und Lidja geworden?

Bei der Reunion hakte Frauke Ludowig (58) bei den beiden nach. Der 33-Jährige gab darauf eine klare Antwort: "Nee, also bis jetzt hatten wir keine Fortsetzung." Es soll wohl einen kurzen Kontakt zwischen ihnen gegeben haben, aber mehr wurde nicht daraus, wie Max erklärte: "Ich hab schon mal geschrieben 'wie gehts dir', aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich mit ihr zu treffen."

Auch Jade hatte beim Wiedersehen großen Klärungsbedarf. Nachdem die Blondine erfahren hatte, dass sich Max und Lidja im Bad miteinander vergnügten, stürmte sie hinein und stellte ihn zur Rede. "Ich war menschlich so enttäuscht", erklärte sie ihre Gefühle. Max zeigte sich einsichtig und versicherte, dass er den Streit bereue.

Bachelor in Paradise, RTL+ Max Adrio beim Duschen mit Lidja

Instagram / maxadrio Max Adrio, "Bachelorette"-Teilnehmer

Bachelor in Paradise, RTL+ Max Adrio und Jade Übach

